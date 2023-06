La finale scudetto di basket Milano-Bologna s'interseca con quella di Champions League della sua Inter nei pensieri di Sergio Scariolo, coach della Virtus, che ha parlato così del doppio appuntamento che vivrà nelle vesti di coach e tifoso: "Credo che per logica sia più probabile che la squadra sfavorita possa compiere la sorpresa in una partita secca qual è la finale della Champions League di calcio - le sue parole alla Gazzetta dello Sport -. Noi per conquistare lo scudetto dovremo vincere 4 partite. Non sono il tipo da pazzie e comunque prima occorre che si avverino entrambe le condizioni positive dopodiché potrei pensare a qualcosa.

Magari accadesse. Lo farei volentieri".