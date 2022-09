Sergio Scariolo crede nella sua Inter. Dopo aver vinto anche l'ultimo Europeo di basket alla guida della Spagna, il noto coach di fede nerazzurra parla del Biscione con fiducia nonostante un avvio con il freno a mano tirato: "Ho seguito le partite dell’Inter, magari a volta con il match sullo sfondo mentre ero al pc per lavoro - ammette a Notizie.com -. Forse alcune gare sarebbe state meglio non vederle (ride, ndr). Siamo ancora a settembre, pensate un momento a quello che è successo l’anno scorso. Sembrava che dovessero darci lo scudetto per manifesta superiorità e per assenza degli avversari. Poi invece sappiamo come è finita".