La scandalosa direzione di gara dell'arbitro olandese Allard Lindhout, che coi suoi macroscopici errori ha praticamente negato all'Italia Under 21 la possibilità di superare la Francia ieri a Cluj nel match di debutto degli Europei, spinge la UEFA a prendere provvedimenti urgenti: da Nyon hanno infatti deciso di provvedere all'errore iniziale introducendo il VAR e la Goal Line Technology a partire dai quarti di finale del torneo. Si valutano anche provvedimenti per il direttore di gara, che però rimane designato per la sfida tra Spagna e Croazia di domani.