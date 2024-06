Con l'inizio del ritiro negli Stati Uniti in vista della prossima Copa America, Lionel Scaloni ha parlato anche del dualismo che si riproporrà tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez. "Non so se Julian ha avuto pochi minuti al City, ha giocato le sue partite in una squadra che è sempre stata protagonista - è stata la risposta del ct argentino - Lautaro è stato capocannoniere in Serie A. Bene così, per noi è molto positivo. Vedremo partita dopo partita, è quello che facciamo sempre: decidere cosa è meglio per la squadra. Ben venga che i due siano in condizione, soprattutto fisicamente, per poter affrontare la Copa America".

Il ct ha risposto anche a una domanda riguardante la presenza di alcuni giocatori giovani, che potrebbero fare esperienza in vista dei Giochi Olimpici. Discorso che potrebbe riguardare anche Valentin Carboni. "Se sono qui è per la Nazionale Maggiore - è stata la risposta di Scaloni - Le Olimpiadi sono più tardi e spero che i ragazzi chiamati da Mascherano possano andare. Non li portiamo solo per sostituire. Siamo consapevoli che possono restare".