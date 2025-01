Emiliano Bigica, allenatore del Sassuolo Primavera, ha parlato al termine della partita vinta contro il Genoa Primavera giocata oggi allo stadio Enzo Ricci: "Era importante riscattarsi dopo l'Inter, la gara mi aveva lasciato un po' di amaro in bocca perché è stata una gara fatta a metà e nonostante tutto abbiamo avuto le occasioni per uscire con un risultato positivo da Milano. Oggi i ragazzi hanno approcciato nel modo giusto e in modo maturo. Abbiamo avuto 2-3 occasioni per andare prima in vantaggio e poi per raddoppiare".