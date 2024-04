Sassuolo sempre più nell'abisso: i neroverdi escono con le ossa rotte dalla gara interna con il Lecce, capace di imporsi per 3-0, e vede il baratro della Serie B avvicinarsi inesorabilmente. Momento delicatissimo per Davide Ballardini, tecnico degli emiliani, atteso ora da due partite decisamente come la trasferta di Firenze e il match con l'Inter. Parlando in conferenza stampa, Ballardini chiede un finale di stagione con un approccio radicalmente diverso: "In queste cinque partite dovremo essere il contrario di quelli stati oggi, dovremo tornare a essere la squadra vista con il Milan, con l'Udinese, quello deve essere l'atteggiamento, quelle prestazioni ci danno la forza per dire che ce la possiamo giocare fino in fondo per la salvezza".

Ballardini aggiunge: "Si riparte da noi, quello che abbiamo fatto oggi non deve più succedere. Avete visto il Sassuolo contro il Milan fare una partita e contro il Lecce fare il contrario, è chiaro che ci vuole un Sassuolo che abbia l'atteggiamento, la voglia, la determinazione contraria di quella che si è vista oggi, a volte capitano queste partite dove ti senti bene, vuoi fare la partita e poi ti succede questo".