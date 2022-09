Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, promuove la prestazione di Pinamonti contro la Cremonese: “Encomiabile, sta ancora cercando la forma migliore. Come cambia il gioco con lui al posto di Scamacca? Pinamonti sa giocare più da solo. Oggi mi è piaciuto – ha detto a Sky Sport -, i compagni lo cercano di più. Scamacca come riferimento ci avrebbe dato meno solidità, noi però dobbiamo essere più bravi a sfruttare le qualità in area di Pinamonti".