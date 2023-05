Intervenuto ai microfoni di DAZN a margine della sconfitta per 1-2 subita in casa contro il Monza, il trequartista del Sassuolo Nedim Bajrami ha avuto modo di tornare anche al ko per 4-2 della scorsa settimana con l'Inter: "Contro l'Inter non abbiamo mai mollato - ha ricordato -, abbiamo fatto due gol e abbiamo fatto molto bene. Io posso giocare sia a destra che a sinistra, ma a sinistra mi viene meglio perché posso rientrare e calciare col destro".