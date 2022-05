Gol e assist per Domenico Berardi nel lunch match contro il Bologna, derby emiliano vinto dalla squadra di Dionisi per 1-3 che l’attaccante neroverde commenta a DAZN: “Si può ancora fare meglio e lavoriamo per questoL'importante era vincere, poi quando fai gol sei più contento e lo sono. Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi. Non c'è competizione per chi fa gol, siamo contenti se giochiamo così. Abbiamo un gruppo fantastico ed abbiamo fatto un ottimo campionato, anche se abbiamo lasciato per strada qualche punto".