Intervistato da DAZN al termine del match vinto nettamente contro il Milan, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri non si sbilancia più di tanto sulle chance di qualificazione in Champions League dei suoi uomini; "Noi non ci siamo né mai nascosti né mai esposti. Facciamo il massimo di ciò che possiamo fare, poi a fine stagione tireremo le somme. Ci sono squadre per me più attrezzate, ma non ci tireremo indietro". Concetto poi rinforzato in conferenza stampa: "Ce ne sono alcune che hanno una grande varietà di giocatori offensivi, che possono cambiare le partite in corso. È difficile farlo con i difensori. Alcune squadre hanno in panchina giocatori offensivi di livello. Sotto questo punto di vista hanno qualcosa in più di noi, che dobbiamo pensare a dare il nostro meglio. Non dobbiamo regalare punti come abbiamo fatto spesso".