Intervenuta durante 'Pero con Respeto', programma televisivo cileno, l'ex suocera di Alexis Sanchez, Carolina Arregui è stata stuzzicata sul Niño, ex fidanzato della figlia. "È una brava persona, un ottimo calciatore. Quello che so di lui è che è così come lo vedi. È un ragazzo prodigio. Una volta mi ha regalato una maglietta della Nazionale", ha detto l'attrice senza voler andare oltre.