Il futuro di Alexis Sanchez resta un rebus a 19 giorni dalla scadenza del suo contratto con l'Inter. Se in Argentina si è sparsa la voce secondo la quale il cileno vorrebbe rinnovare il suo rapporto con i nerazzurri per una stagione, in Italia le voci di mercato 'spingono' il giocatore lontano da Milano. Nelle ultime ore si è parlato di Parma (il ds Pederzoli ha smentito l'ipotesi) e Como come soluzioni possibili per il Niño Maravilla, il quale sarebbe finito anche sul taccuino del Panathinaikos, secondo il giornalista Matteo Moretto.