La vicenda San Siro assume sempre più i connotati di una soap opera. Il nuovo episodio viene scritto da Luigi Corbani, presidente del Comitato Si Meazza contro l’abbattimento di San Siro ed ex vice sindaco di Milano, che durante l’assemblea del Comitato tenutasi ieri, come sottolinea l’edizione di Milano del Corriere della Sera, ha annunciato l'intenzione di opporsi con tanto di esposto al dibattito pubblico chiesto dal Comune: "A breve presenteremo un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale relativo alla delibera dirigenziale che ha stabilito il dibattito pubblico sullo stadio, per cui si vanno a spendere 245.500 euro di fondi comunali. Non c’è nessuna delibera del Consiglio comunale su questa spesa e intanto si è già scelto il coordinatore. Una cosa assurda".