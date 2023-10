Arrivata la fatidica prima vittoria interna di questa stagione, il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo si congratula con i suoi ragazzi, con una parola in particolare per Filip Stankovic, che quest'oggi è stato protagonista di una prova molto importante: "Sta crescendo bene, a parte le prime due partite dove ha fatto qualche errore quando un ragazzo così giovane gioca in questi palcoscenici. Deve crescere in personalità per comandare il reparto. Su questo stiamo lavorando e sta crescendo".