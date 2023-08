"Sono pronto a cominciare, forza Samp". Queste le parole di Sebastiano Esposito, rilasciate all'uscita da un hotel di Genova, dove è giunto nelle scorse ore per sostenere le visite mediche per conto della squadra di Andrea Pirlo. Dopo una stagione vissuta al Bari, l'attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter raggiungerà i blucerchiati in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, tra cui la promozione in Serie A. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.