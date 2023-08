"Se ho sofferto per l'Inter? No, io sono sempre concentrato qui e felice qui. E' stato così anche stasera, sono concentrato sulla partita". Così Lazar Samardzic ha parlato al termine della partita con la Salernitana, archiviando quanto accaduto nelle ultime settimane, una trattativa con i nerazzurri arrivata praticamente a conclusione e poi saltata per un cambio nelle richieste dell'entourage.