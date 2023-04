Da qualche tempo è nota la fine del rapporto tra l'Inter e Roberto Samaden, che a giugno lascerà il suo incarico di direttore responsabile del settore giovanile dopo 33 anni nerazzurri. Una separazione non certo passata inosservata tra i tifosi, e la Curva Nord in occasione della partita contro la Fiorentina ha voluto rendere omaggio al manager con uno striscione esposto per qualche minuto: "Infinita riconoscenza a Roberto Samaden. Orgoglio nel mondo Inter giovanile".