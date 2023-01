"Conto che l'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si faccia al Meazza, è giusto così". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo alla stazione Cadorna di Milano per il progetto di creazione di un distretto verde sui binari. "Conto che finisca il dibattito anche troppo lungo sui nuovi stadi per Milano - ha continuato - e si parta con i lavori, a Milano, a Sesto San Giovanni, ovunque. Serve uno stadio moderno, sicuro, green, in contatto con la città. Io spero che il Comune di Milano non dica più no al progetto di riqualificazione del quartiere San Siro".