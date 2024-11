Salta la proroga delle agevolazioni fiscali per i calciatori fino al 2027, uno degli emendamenti proposti da Claudio Lotito insieme a quello riguardante la consulta dei tifosi all’interno dei club sportivi. L’emendamento di Forza Italia proponeva di riaprire la possibilità di accedere alle agevolazioni (che era stata modificata dal Decreto Crescita) per quelle categorie di lavoratori e di estenderla al 31 dicembre 2027. La norma è rimasta in vigore tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, prima che il Governo la eliminasse.

Per quel che riguarda la questione consulta, la proposta di Lotito chiedeva uno stop, riproponendo l’abrogazione della norma in vigore che prevede che, negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche, sia "prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi".