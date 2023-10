Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza, tornando sulla gara con i nerazzurri: "Anche l'Inter ha sofferto il nostro attacco alla profondità. Siamo stati più performanti grazie allo stadio pieno e agli stimoli che ti trasmette una gara contro chi vuol vincere il campionato. Gli episodi ci stanno penalizzando, oggi li stiamo soffrendo di più rispetto al passato e per questo chiedo ai ragazzi di essere più efficaci", ha concluso.