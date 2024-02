Il vicepresidente della Salernitana e presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci ha parlato ai giornalisti presenti al centro sportivo 'Mary Rosy', rispondendo anche in merito alla sconfitta incassata contro l'Inter: "Ogni partita fa storia a sé. Ci sono state altre squadre che hanno perso 5-0 e non contro l'Inter. Ci dobbiamo credere, non è possibile essere ultimi in classifica con certi nomi. Non si può dare colpa al presidente e ai dirigenti attuali perché ce la mettono tutta. Una retrocessione per un calciatore significa molto così come per noi dirigenti.

Io ho vinto e perso, se ci crediamo noi dirigenti devono crederci anche i giocatori. Dobbiamo cancellare e resettare tutto come si fa ogni settimana. Come dicevano Bearzot e Vicini si parte sempre da 0-0".