Il club granata ha annunciato quelli che saranno i prezzi dei biglietti per l'attesa sfida contro i nerazzurri, oltre alle modalità di vendita: curva Sud 45 euro, Distinti 60 euro (over 65 e donne 45, under 14 invece 32 euro), tribuna azzurra 75 euro (over e donne 55, under 38), verde 90 euro (over e donne 60, under 45), tribuna rossa vip 120 euro (over e donne 75, under 60 euro). La vendita libera partirà alle ore 12 di martedì 28 marzo.