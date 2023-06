Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, traccia il bilancio consuntivo di fine stagione in conferenza stampa parlando anche del prossimo calciomercato estivo. Che per i campani passa anche dall'eventuale riscatto di Lorenzo Pirola, protagonista di una buona annata alla corte di Paulo Sousa. L'Inter vanta un corposo diritto di controriscatto per il giocatore, ma di fronte all'eventualità che i nerazzurri possano esercitarlo De Sanctis storce un po' il naso: "Oggi sono impegnati su altri fronti. Ma mi sorprenderei. I riscatti? Una volta sistemata la situazione sua e di Boulaye Dia valuteremo tutte le altre questioni, senza escludere nulla. Io voglio ringraziare tutti, avete visto l'esultanza di Troost Ekong quando ha segnato contro l'Udinese. Mi avevano tutti parlato di un ragazzo professionale e di una gran persona. Ma molto dipenderà dalle uscite".

Tra i calciatori bocciati o scontenti c'è anche Federico Bonazzoli e come mai non è stato mai preso in considerazione?

"Io devo essere onesto intellettualmente. Per me è un giocatore da Champions League, per caratteristiche fisiche e tecniche. Ma non è effettivamente riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista come avrebbe potuto e dovuto. Qualcosa evidentemente manca. E' forse la prima volta che resta per due stagioni consecutive nello stesso club. Sia mister Nicola, sia Paulo Sousa hanno usato tutti i mezzi necessari per stimolarlo, alternando bastone e carota. Anche il sottoscritto è sceso in campo in prima persona. Ci assumiamo le nostre responsabilità, ma al 51% sono sue e gliel'ho detto in tempi recenti. Non deve pensare a ciò che la Salernitana può fare per te. E' arrivato il tempo di guardare dentro sè stesso, ha 26 anni. Non sappiamo se resterà a Salerno o andrà altrove".