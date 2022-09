Esordio con la maglia del Bari per Eddie Salcedo, entrato in campo al posto di Antenucci all'80' del match pareggiato 2-2 al San Nicola contro la Spal. Pugliesi in vantaggio 2-0 all'intervallo con le reti di Cheddira al 4' e dello stesso Antenucci al 45', poi raggiunti nella ripresa dall'uno-due firmato da La Mantia al 64' e Rabbi al 69'. Nel finale l'attaccante in prestito dall'Inter sfiora il tris dopo una buona azione, ma è decisiva la parata del portiere Alfonso.