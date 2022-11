Si confessa ai microfoni del Quotidiano di Puglia Eddie Salcedo, l'attaccante dell'Inter in prestito in questa stagione al Bari e reduce dal primo, bellissimo gol con la maglia biancorossa. "La mia condizione attuale? Sicuramente non al 100%, posso dare di più e lo so. Ci sto lavorando quotidianamente per arrivarci. Questa società ha riposto fiducia in me e io spero di ripagare la fiducia in maniera importante. C’è un bel rapporto con il tecnico Michele Mignani, parliamo spesso e mi dice sempre dove migliorare e come crescere. È normale che poi si arrabbia se non entriamo con l’atteggiamento giusto. La tiratina d’orecchie a Benevento è servita, è stato anche il motivo di discussione con mio padre. Anche lui non era contento di come fossi entrato".