All'indomani dell'incontro andato in scena a Palazzo Marino, in cui il Milan ha confermato l'intenzione di portare avanti il progetto del nuovo stadio in zona La Maura, Beppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della questione a margine dell’inaugurazione de 'La casa di accoglienza Fabrizio Frizzi': "Nella documentazione che ho più o meno visto anche io, il Milan ha una serie di ipotesi, credo sei o sette - le sue parole riportate da Sportface.it -. Ma, in realtà, il progetto va presentato e non su uno schizzo; si sono impegnati a farlo in un paio di settimane.