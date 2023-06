>Circolano a Milano voci sull'intenzione del sindaco di Milano Beppe Sala di candidarsi alle prossime elezioni europee. Circostanze che vengono ovviamente smentite all'interno di Palazzo Marino ma che già fanno discutere: il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Enrico Marcora ha deciso di sollevare il tema in Consiglio comunale: "Porrò questo tema politico in aula: le voci insistenti sulla candidatura di Sala alle europee. C’è già una grande disattenzione del sindaco nella gestione della città, i suoi fallimenti vanno dal futuro dello stadio di San Siro all’emergenza sicurezza: Milano non può permettersi un sindaco a mezzo servizio. Sala, dunque, chiarisca subito la sua posizione: vuole continuare a fare il sindaco oppure vuole candidarsi? Nel secondo caso, dovrebbe dimettersi prima del voto per le Europee e le elezioni europee e comunali dovrebbero essere accorpate".