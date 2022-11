"In bocca al lupo a Saiyd Ali Hussein per il suo esordio”. Questo l'augurio rivolto da Gabriele Gravina, presidente della FIGC, al giovane arbitro somalo che domenica esordirà in una gara italiana, Inter-Atalanta Under 17, in programma al Centro Sportivo Giacinto Facchetti.

Gravina, nei giorni scorsi, aveva annunciato la volontà di concedere a questo ragazzo la possibilità di arbitrare, cosa che già succedeva nel suo Paese di origine, la Somalia. "Saiyd Ali Hussein è un giovane somalo arrivato in Italia, lo abbiamo fatto incontrare con l'Associazione Italiana Arbitri perché dirigeva partite della Premier League in Somalia, un Paese in guerra - aveva spiegato Gravina -.