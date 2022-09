Walter Sabatini, ex responsabile dell'area tecnica di Suning, è stato protagonista di un'intervista su DAZN nel corso della quale rivela un retroscena su Henrikh Mkhitaryan, grande ex della partita di domani tra Inter e Roma: "Il povero Mino Raiola, col quale ho avuto un rapporto tempetoso ma amichevole, viene a Milano e mi chiede se lo conoscessi. Io gli risposi: 'Ma sei scemo? Certo, è molto forte. Prendilo subito in procuro e lo porto alla Roma'. Poi le cose sono andate diversamente e Raiola lo portò in Germania".