Ai microfoni di TMW Radio, Walter Sabatini ha commentato la situazione convulsa che sta coinvolgendo Federico Chiesa: "Il calciatore è forte e non serve un mio intervento per definirlo. Devo anche dire che rispetto molto le idee e l’operatività di Motta. Ho visto oggi la replica di Juventus-Como e ho visto una squadra che ha una fisionomia precisa come il Bologna l’anno scorso. Il lavoro degli allenatori rimane sempre fondamentale, se l’allenatore della Juventus ha deciso di tenere ai margini Chiesa è perché ha un suo progetto di gioco in mente che sta già decollando”.

Dove vedrebbe bene Chiesa?

“Non lo so, è uno di quei giocatori che può giocare ovunque. A prescindere da questo inciampo, Chiesa rimane un giocatore forte con una grande accelerazione e soluzioni tecniche importanti. La bocciatura di Thiago Motta non è definitiva per il giocatore, è una scelta tattica rispetto all’idea di Juve che ha Motta in questo momento. Chiesa farebbe comodo a chiunque, anche alla Roma per dire”.