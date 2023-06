Walter Sabatini, coordinatore dei club della galassia Suning Sport per circa un anno, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Cesare Casadei, ex centrocampista nerazzurro ceduto dall'Inter nella passata finestra estiva di calciomercato al Chelsea. "Con me sarebbe stato titolare nella Roma, Mi piace moltissimo, non c'era bisogno del Sub-20 per scoprirlo", le sue parole.

Un commento anche sulla rivoluzione in casa Milan. "Credo che per tutti sia una cosa incresciosa. Quello che hanno fatto Maldini e Massara in tre anni è difficilmente replicabile. Hanno raccolto i resti del milan, hanno risanato il bilancio, ricostituito il patrimoni odel Milan, riportato il club in Champions e vinto lo Scudetto. Hanno fatto un lavoro eccezionale - ha aggiunto -. E' un gesto arrogante e insopportabile. C'ho parlato con Massara questa mattina, è molto amareggiato. I professionisti sono prima di tutto uomini e per questo era molto sofferente".