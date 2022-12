Intervenuto in diretta Twitch con SOS Fanta Walter Sabatini ha risposto anche sul futuro di Edin Dzeko, attaccante nerazzurro in scadenza di contratto il prossimo giugno e sul quale non ha dubbi l'ex dirigente dell'Inter: "Se gli rinnoverei il contratto? Io lo adoro, gli farei un accordo a vecchiaia fino all’età pensionabile. È un essere umano straordinario, un ragazzo splendido".