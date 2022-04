Intervistato in esclusiva dal Kicker, Karl-Heinz Rummenigge, ex CEO del Bayern Monaco, ha affrontato il tema caldo della sostenibilità del calcio ad alti livelli senza risparmiare una stilettata al Barcellona: "Il Bayern Monaco è sempre stato famoso per essere un club virtuoso e senza debiti, che non ha mai avuto bisogno di chiedere prestiti. Non dobbiamo prendere il Barcellona come esempio, il Bayern ha sempre finanziato seriamente la squadra".