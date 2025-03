Non è ancora detta l'ultima parola nella corsa scudetto, nonostante l'allungo in classifica dell'Inter arrivato nell'ultima giornata di campionato prima della sosta. Ora il vantaggio dei campioni d'Italia è di tre punti sul secondo posto, occupato dal Napoli, che non mollerà di un centimetro secondo l'ex portiere Fernando Rubinho: "La lotta è ancora aperta, quando hai Conte in panchina puoi giocartela fino alla fine", le sue parole a Tuttomercatoweb.com.