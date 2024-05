“Lazio e Inter rappresentano le squadre più importanti e significative con le quali ho giocato. I biancocelesti mi hanno portato in Italia che ero poco più di un bambino e non ero ancora conosciuto. Ho passato anni fantastici a Roma. Con l’Inter ho vinto una Coppa UEFA e segnato tanti gol. I due club rimarranno per sempre nel mio cuore”. Lo afferma l'uruguayano Ruben Sosa, intervistato da Notizie.com nell'immediata vigilia del match di San Siro. "Sono davvero contento per l’Inter e per i tifosi nerazzurri che hanno gioito per la vittoria dello scudetto. Se lo meritano. La Lazio poteva fare meglio, ma non è tutto da buttare”.

Sosa poi parla ampiamente della squadra di Simone Inzaghi: "Cosa penso? Che è guidata da un grande allenatore. Anche lui come me era un attaccante e passò dalla Lazio all’Inter. Si vedeva già quando guidava i biancocelesti che era uno con la stoffa giusta. Ho parlato con lui quando allenava la Lazio. Io ero a Roma e sono andato a Formello. Gli feci i complimenti e gli dissi che la sua Lazio giocava molto bene. Lui mi ha risposto: ‘A me non basta. Io voglio giocare bene e vincere’. Li ho capito che sarebbe stato destinato ad una grande carriera. Poi è andato all’Inter, ha raggiunto una finale di Champions League e vinto uno scudetto. Cosa chiedergli di più? Mi dà l’impressione di essere un tecnico completo, uno di quelli su cui puoi contare. Rimarrà all'Inter e sono convinto che potrà aprire un ciclo lungo e vincente”.