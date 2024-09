Raggiunto dal sito Dotsport.it, l'ex attaccante dell'Inter Ruben Sosa ricorda quella che era la Serie A negli anni '80 e '90 che lo hanno visto protagonista: "All’epoca non era facile giocare in Italia per uno straniero. Noi in rosa avevamo Darko Pancev, Matthias Sammer, Igor Shalimov, oltre a me. Ma potevano giocare solo tre giocatori stranieri. In quel periodo in Italia c’erano i più forti al mondo, Diego Armando Maradona compreso. Ho fatto tanti gol nella Lazio, che mi ha portato in Italia, ma la squadra più forte in cui ho giocato è stata l’Inter, poi ho ovviamente nel cuore il Montevideo".

Sosa sponsorizza poi il suo erede: "Mio figlio Nicolas ha 19 anni, gioca come esterno sinistro, un numero 10. Lo consiglierei alle squadre italiane". Infine, una battuta su Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro: "Per me è bravissimo, sono davvero affascinato”.