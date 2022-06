E perché finisci all’Alcione?

"All’Inter stavo bene, ci sono stato nove anni, lì avevo tutti i miei amici. Poi ci sono state delle incomprensioni. I genitori dei miei amici a un certo punto decidono di trasferirli all’Alcione, che era più vicino a casa. Io da un annetto o due facevo provini in giro: Milan, Inter… Ma quelli dell’Accademia non mi lasciavano mai andare. Allora mio padre trasferisce anche me: “Vai a giocare con i tuoi amici, divertiti, poi si vede”. Ma a gennaio, subito, mi chiama il Genoa, e io non ho dubbi: vado".

Perché debutti in Serie A proprio contro l’Inter: emozioni?

"Emozioni incredibili. Anche perché l’allenatore del Genoa era Thiago Motta e allo stadio c’era tutta la mia famiglia. Mi sembrava quasi di essere a casa, anche se poi non è andata bene... Nel tunnel mi batteva un sacco il cuore, ma quando ho iniziato a giocare non ci ho pensato più. Ero un bambino con una personalità forte, nel bene e nel male".

Idolo da bambino Sneijder, allora?

"Sneijder e Marchisio, ero fissato con loro. Li guardavo alla tele e provavo a imitarli: quante punizioni contro il muro del garage… Sentono ancora il casino che facevamo".