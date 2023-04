In occasione della 30esima giornata di campionato, in programma dal 14 al 17 aprile 2023, la Lega Serie A scende in campo al fianco di 'NEVER GIVE UP' promuovendo la campagna "Rompiamo il silenzio su anoressia e bulimia". In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell'iniziativa e una grafica televisiva dedicata andrà in onda al momento del sorteggio del campo tra i due capitani.