Brutta notizia per José Mourinho arrivata pochi minuti prima del calcio d'inizio del match tra Roma e Atalanta: nel corso del riscaldamento, infatti, si è fermato Paulo Dybala. L'attaccante argentino, inserito come titolare, ha accusato un fastidio al flessore sinistro e quindi ha dovuto lasciare il suo posto nell'undici anti-Dea a Nemanja Matic. L'argentino è finito addirittura in tribuna: le sue condizioni saranno valutate prossimamente.