Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Venezia, José Mourinho, allenatore della Roma, torna sul giro di campo effettuato dalla squadra per salutare i tifosi dopo l'ultima sfida all'Olimpico: "Siamo stati noi a ringraziare la gente, siamo noi che li dobbiamo ringraziare. Penso che la gente senta e sappia che noi diamo tutto quello che abbiamo: se non facciamo meglio è perché non riusciamo a farlo. Però siamo stati noi a ringraziare loro. Si è vista la reazione del pubblico, è una cosa veramente speciale, perché io ho visto e vissuto stadi così soltanto dopo aver vinto il campionato. Sicuramente vedremo San Siro così all'ultima gara quando o il Milan o l'Inter vinceranno il campionato, però quello che è successo mi fa pensare di nuovo e di più che questa gente è speciale, che questo club è speciale. Magari è sempre stato così o siamo noi che stiamo creando qualcosa di speciale, però non possiamo smettere di ringraziare la gente e di promettere che daremo sempre tutto, come abbiamo fatto oggi anche senza vincere una partita importante. Questo sforzo, questa professionalità, è quello che possiamo promettere sempre".