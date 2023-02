Josè Mourinho amareggiato ai microfoni di Mediaset dopo l'eliminazione della sua Roma contro la Cremonese in Coppa Italia: "Complimenti a loro, hanno fatto due grandi vittorie e si trovano meritatamente in semifinale. Questa è una Coppa Italia strana, che sta favorendo le formazioni di bassa classifica. L'ho imparato con l'esperienza a non piangermi addosso dopo le sconfitte. Il nostro primo tempo è stato di un livello molto basso".