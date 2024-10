"Penso che da quando sono arrivato la squadra ha fatto sempre belle prestazioni - ha premesso Ivan Juric a Sky Sport, dove è intervenuto prima del fischio d'inizio di Roma-Dinamo Kiev, match cominciato da qualche minuto -. Quello che non mi è piaciuto in tutte queste partite è che tante abbiamo dominato, come Monza, e sono riusciti a pareggiarle di un tiro" ha detto sulle precedenti gare, tornando anche sul ko dell'ultimo turno di campionato contro i campioni d'Italia.

Sul ko dell'Olimpico di domenica scorsa contro la squadra di Inzaghi:

"Contro l'Inter abbiamo dato un gol regalato, e queste sono le cose che a questa squadra non devono succedere. Per cui tante cose positive, proponiamo tante cose interessanti, di possesso, di tutto quanto ma dobbiamo migliorare gli ultimi 20 metri. È difficile dire esattamente che cosa manca per avere quell'atteggiamento che ti porta a vincere le gare e a tenere duro in momenti difficili".