Buone notizie per la Roma, avversaria dell'Inter a fine aprile, dopo la sconfitta in trasferta contro il Bodo/Glimt in Conference League. Come aggiorna Sky Sport, Gianluca Mancini si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo al ginocchio che non lo terrà a lungo ai box. Nessun problema muscolare per Tammy Abraham, visitato dallo staff giallorosso al rientro dalla Norvegia.