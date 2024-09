Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A, parla a Dazn in vista del ritorno di "Open Var". "Grandissime novità non ce ne sono, l'indicazione di massima a cui teniamo di più è la collaborazione che abbiamo chiesto ai capitani: vorremmo dare spiegazioni in campo, ma trovando un solo capitano e non dieci persone", dice Rocchi riguardo alla nuova stagione.

"Una novità riguarda i rigori: tutti i falli di mano che venivano sanzionati con un giallo o un rosso sono equiparati agli altri tipi di fallo per cui sarà semplicemente calcio di rigore. Rimane la punibilità con il rosso nel caso in cui un calciatore impedisca la segnatura di una rete. La terza novità e l'encroachment, la nuova interpretazione riguarda l'ingresso in area di rigore: andremo a punire non solo l'invasione ma anche colui che una volta invasa l'area avrà un impatto sull'azione. Nel caso dell'attaccante se segna su ribattuta, nel caso del difensore se leverà una chiara occasione o impedirà la rete".

Secondo Rocchi, "l'input è mantenere la linea europea che ci siamo dati. Un numero di fallo giusto, di conseguenza anche i rigori che siano una cosa seria. Al tempo stesso dobbiamo migliorare il tempo effettivo, combattendo l'ostruzionismo che crea delle tensioni. Ho chiesto grande attenzione e di non perdere la priorità che è quella di decidere dentro l'area di rigore e di decidere bene quando gli interventi sono sopra le righe. Ho chiesto massima severità su questo perché secondo me sui gravi falli di gioco siamo stati troppo buoni. L'invito ai calciatori è evitare falli gravi e quello agli arbitri è di sanzionare col rosso certi interventi".