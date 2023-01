Pubblicare i dialoghi tra arbitro e VAR: questo il nuovo fronte delle novità del mondo arbitrale, come confermato dal designatore Gianluca Rocchi. "È una materia particolarissima – ha dichiarato l’ex fischietto durante un corso di formazione tenutosi durante la chiusura del calciomercato a Roma -, noi stiamo lavorando per arrivare a questo. Stiamo asciugando la comunicazione per renderla ascoltabile e pubblicabile: la FIGC in questo è molto attenta, il presidente Gabriele Gravina ci ha detto ‘Iniziate quando siete pronti’, come abbiamo fatto per il fuorigioco semiautomatico".