Dagli studi di Sky Sport, Roberto Sosa, ex attaccante di Udinese e Napoli, ha parlato del sorpasso di Julian Alvarez su Lautaro Martinez nelle scelte di Lionel Scaloni: "Mi dispiace per Lautaro, perché all’Inter sta facendo un campionato straordinario. La scelta Julian Alvarez ha stupito un po’ tutti anche in Argentina, ma sta facendo un super Mondiale”.