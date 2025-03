"Antonio Conte è il numero uno, ma giocare bene come contro l'Inter di Inzaghi e la Fiorentina di Palladino non è nelle sue corde". Parola del "Pampa", Roberto Sosa che intervenuto su Primativvù nel corso di 'Delietta Gol' ha parlato dell'allenatore del Napoli, sua ex squadra. "Lui è abituato a far vincere le sue squadre per uno a zero e ora vuole snaturarsi per provare a proporre bel gioco. Ma non abbiamo mai visto un Conte così. L'ex allenatore di Juventus, Chelsea e Inter ci ha abituato a vincere sempre anche sfruttando le difficoltà degli avversari".

Poi aggiunge:

"Conte è sempre stato un allenatore cinico e pragmatico e lui stesso ha ammesso di risultare antipatico perché vince sempre. Vorrei fosse antipatico anche a Napoli. Conte è l'allenatore del catenaccio e ripartenza come ci ha mostrato contro l’Empoli o il Parma. Questo è il suo vero marchio di gioco e ci ha sempre garantito risultati così".