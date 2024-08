Franco Carboni non parteciperà alla trasferta del River Plate a Santa Fe, dove domani è in programma la gara di campionato contro l'Union. Il laterale di proprietà dell'Inter, prestato ai Millonarios poco meno di un mese fa, non è stato inserito nella lista dei convocati di Marcelo Escudero, tecnico ad interim de La Banda, che traghetterà la squadra prima di cedere il posto a Marcelo Gallardo. Da capire, se la scelta sia stata dettata da un problema di natura fisica oppure tecnica.

Los convocados para viajar a Santa Fe y visitar a Unión por la fecha 9 del Torneo LPF #VamosRiver ❤️ pic.twitter.com/pCvnUmnppC — River Plate (@RiverPlate) August 2, 2024