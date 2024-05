Andrea Ranocchia professa tutto il suo ottimismo rispetto al buon esito della trattativa tra l'Inter e Lautaro Martinez per il tanto chiacchierato rinnovo di contratto: "Gli consiglio di rimanere, non credo che ci siano grandi problemi - le parole dell'ex nerazzurro a Sky Sport -. Magari c'è stato un rallentamento con il cambio di proprietà, ma mi auguro possa restare per tanti anni perché è un giocatore importante che può dare tanto. Lauti ha fatto un miglioramento incredibile dentro e fuori dal campo. Io ho tanti amici lì, per questo lo sostengo. E' una guida perfetta".