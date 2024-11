Dopo Inter-Napoli, una gara carica di significati per lui, Romelu Lukaku tornerà a pensare alla Nazionale belga. Saltati gli ultimi due impegni con i Rode Duivels, l'attaccante dei partenopei è stato nuovamente convocato dal ct Domenico Tedesco in vista delle sfide di Nations League con Italia e Israele: "E' un ottimo segnale, siamo molto contenti che Rom sia tornato - le parole del tecnico -. È molto motivato dall'idea di venire e aiutare la squadra. Non dovevo convincerlo, non ho mai dovuto farlo. Penso anche che questo non sia un buon modo di fare le cose. Giocare per la Nazionale deve essere – e lo è per i nostri giocatori – un grande piacere e un grande onore. È molto importante per il gruppo, è uno dei migliori attaccanti al mondo. Lo dimostra ancora una volta con il Napoli, anche se è in un periodo un po' più delicato. È sempre difficile quando non fai una vera preparazione estiva È una cosa che si trascina per un po', ma c'è un motivo per cui il Napoli e un grande allenatore (Antonio Conte, ndr) hanno fiducia in lui. Per noi è importante anche fuori dal campo. È un leader naturale, un bravo ragazzo. Per quanto riguarda il minutaggio nelle prossime partite, vedremo. Non c'è assolutamente alcuna pressione da parte mia a riguardo".